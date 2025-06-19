İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı - Son Dakika
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İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı

İBB\'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş\'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
19.06.2025 20:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin'in iddiaları sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 'sağ kolu' ve 'kasası' olarak anılan tutuklu şüpheli İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

4 İSME ETKİN PİŞMANLIKTAN TAHLİYE

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerden iş insanı Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

FATİH KELEŞ'İN OĞLU VE YEĞENİNE GÖZALTI

Öte yandan, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir diğer isim olan Adem Soytekin'in iddiaları sonrası tutuklu şüpheli İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri ile gündeme gelmişti. İmamoğlu'nun 'sağ kolu' ve 'kasası' olarak anılan Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz paralar ele geçirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Keleş, Murat Keleş, Fatih Keleş, Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Yanik:
    Sahada yenemediklerini, masada yenmek için tüm tuşlara basıyorlar, avukat, şöför, koruma, temizlikçi, aşcı, bahcivan vs vs :))) Senin gücün karanlığı yırtacak, Seninleyiz Ekrem İMAMOĞLU 78 121 Yanıtla
    Osman:
    gozle görünen hırsızlıgı hala utanmadan savunmak hırsızlıga ortaktır bu kafayla turkiyeyide satarsınız 11 8
    0041:
    şakamisiniz hırsızları kollamak ne zamandan beri adamlık oldu... 9 8
    Ceylan.568:
    hırsızların destekleyen ahlâk yoksunu 9 7
    Osman:
    ibbnin paralarının CHP secimlerinde ne işi var çaldım diyen CHP li aldım diyen verdim diyen CHP li hala cuclanan akp allah blanızı versin 7 6
  • Muzaffer Abut:
    hırsızlar toplaniyor teker teker 72 50 Yanıtla
  • 205622:
    niye böyle uğraşıyorsunuz muhalif kim varsa atın toptan 40 78 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    dalga dalga, dalga dalgalanıyor 56 28 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    İşin Kolayı bulunmuş dünyada yanı başımızda bir savaş var dünya diken üstünde arada tuttugumuza çökelim derdi hükümetin yargısı 37 33 Yanıtla
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