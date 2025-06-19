İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerden iş insanı Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.
Öte yandan, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir diğer isim olan Adem Soytekin'in iddiaları sonrası tutuklu şüpheli İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri ile gündeme gelmişti. İmamoğlu'nun 'sağ kolu' ve 'kasası' olarak anılan Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz paralar ele geçirilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı - Son Dakika
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