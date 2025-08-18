İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı

18.08.2025 20:14
18.08.2025 20:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında mahkemeye 24 kişinin, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 44 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

24 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

44 kişiden 20'si tutuklanması talebiyle; 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 24 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
