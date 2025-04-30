İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, İSKİ Genel Müdürü ve diğer yöneticiler dahil 30 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin çeşitli rüşvet faaliyetleri ve nüfuz suistimalleri gerçekleştirerek maddi kazanç sağladıkları ifade edildi.

30.04.2025 00:12
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen 30 şüpheli hakkındaki Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talepli ve Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere hazırlanan sevk yazısında İSKİ Genel Müdürü şüpheli Şafak Başa hakkında yapılan değerlendirmede liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticileri Fatih Keleş'e, Murat Ongun'a ve örgüt liderine bağlı hareket eden örgüt üyesi Başa'nın İSKİ'de genel müdür olarak görev yaptığı, başvuru yapan firma yetkililerini oyalayarak işlerini geciktirdiği, zora koştuğu, mağdur edilen firma yetkililerini suç örgütünün kasası konumundaki kişilere yönlendirerek para talep ettiği belirtildi. Başa'nın bu nedenle tutuklanması istendi.

Murat Ongun'un eşi şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ise şirket hesaplarına belediyeden iş alan firmalardan para girişlerinin olduğu, rüşveti legalleştirmek için kurmuş oldukları takı firması üzerinden parayı hesabına geçirdiği ve bu şekilde rüşvet suçuna aracılık ettiği sevk yazısında belirtildi.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi şüpheli Cevat Kaya'nın ise herhangi bir kamu görevlisi sıfatına sahip olmadığı ve yetkisi bulunmadığı halde akrabalık bağlarından kaynaklı olarak belediye ve iştiraklerinde işleri bulunan kişilerin işlerini çözmeye, alacaklarını almaya aracı olduğu, yine belediyenin imkanlarını kendi lehine kullanmak için belediye görevlileriyle iletişime geçtiği, bu kişilerin Ekrem İmamoğlu'nun en yakınında bulunan Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç olduğu belirtildi. Kaya hakkında sevk yazısında "Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede Ertan Yıldız ile mesajlaştığı, Ertan'a 'Üstte attığım yeri balıkçı yapalım, bana bir arkadaşım gönderdi, biz yapalım burayı mümkün olursa başkan' şeklinde mesaj attığı, danışmanın 'Tonguç ile Eyüp Belediyesi'nde bir gelişme olmadı, başkan hala imzalamadı, bir beklentileri var galiba ama bu ürün et ve mamulleri. Parke taşı ya da çiçek bahçesi değil, yapamayacaklarsa bilmek istiyorum' şeklinde mesaj attığı, Murat Ongun'a idare mahkemesine ait bir karar atarak 'Başkan kontratlarını yenilesinler devam etsinler mümkünse, herhangi bir talep varsa onu karşılatırım, haber bekliyorum' yazdığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi. Mesajlar dikkate alındığında Cevat Kaya'nın nüfuz kullandığı ve rüşvet teklif ettiğine ilişkin somut delilere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu sevk yazısında kaydedildi.

Şüpheli Ali Rıza Akyüz'ün ise Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı, bu konuda dosyada yer alan Süleyman Atik'e yönlendirdiği, talebini kabul etmeyen şikayetçiler hakkında idari yaptırım uyguladığı, dosyada beyanları yer alan bazı müteahhitlerden de benzer şekilde talepleri olduğu, imar konusunda sahip olduğu yetkileri kullanarak maddi menfaat talep ettiği belirtildi. Akyüz'ün irtikap suçunu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan sevk yazısında tutuklanması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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