İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 kişinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma dahilinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, ikinci dalgada 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı.

52 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. 52 şüpheli sağlık kontrollerinden sonra İstanbul Adalet Sarayına adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 30 kişinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri sürüyor. - İSTANBUL