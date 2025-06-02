İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonu

İBB'ye yönelik soruşturmada 5. dalgada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanları ile diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturmada Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesi ile birlikte toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda toplamda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolü yapıldı.