İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Kaan Ketenci Kıbrıs'ta Yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci Kıbrıs'ta yakalandı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, Kıbrıs polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, Kıbrıs polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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