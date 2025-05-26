İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin Savcılığa ifade veren 36 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB Yolsuzluk Soruşturması: 36 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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