İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Kayyum Atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı.

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği paraları kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu, bu hesaplarda bulunan paralar ile döviz, altın, gayrimenkul ve araçlar aldığı, ayrıca yakınlarının banka hesaplarına bağlı banka kasalarında muhafaza ettiği iddia edilmişti.

Bunun üzerine Savcılıkça, şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlığına, şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. de olmak üzere el konulmuştu.

Sulh Ceza Hakimliğince firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerinde yapılan incelemeler ve dosya kapsamında şüpheli hakkındaki tespitler neticesinde, şüphelinin el konulan şirketlerine, talep doğrultusunda nöbetçi kayyum atanması kararı verildi. - İSTANBUL