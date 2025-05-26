İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Koruma Müdürü İfadesini Açıkladı - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Koruma Müdürü İfadesini Açıkladı

26.05.2025 18:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa A.'nın emniyette verdiği ifadelerinde, kameraların kapatılma sebebi olarak mahremiyetin sağlanması gösterildi. Mustafa A., yolsuzluk iddialarını reddetti ve herhangi bir talimat almadığını belirtti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında koruma müdürünün ifadesi ortaya çıktı

"Kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin İmamoğlu'nun koruma müdürünün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, kameraların sökülmesi ve bozulması konusunda kendisine herhangi bir talimatın söz konusu olmadığını belirtti, kameraların bantlanması olayına ilişkin ise "Kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli koruma müdürü Mustafa A.'nın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Kameraların sökülmesi ve bozulması konusunda talimat verip vermediği soruldu

Kimlik tespitinde İBB'de özel kalemde yakın koruma görevlisi olduğunu söyleyen şüpheli Mustafa A, ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır koruma görevlisi olduğunu ve aralarında hiçbir ticari ilişki olmadığını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutuna ait kameraları söken ve bozan başka bir şüpheli olan Davut Bildik'in 'Ben, amirim bana ne söylediyse onu yaptım' demesi üzerine şüpheli Mustafa A.'ya konuya ilişkin ifadesi soruldu. Şüpheli Mustafa A., "21 Mart 2025 akşamı başkanlık resmi konutunun taşınması kararı alınmasından dolayı akşamüzeri konutta bulunan sorumlu arkadaşlarla beraber konutun artık boşaltılacağını ve konutta bulunan iade edilmesi gereken demirbaş eşyaların belirlenerek ilgili birimlerine kayıtları araştırılarak teslim edilmesi konusunda konuştuk. Hiçbir arkadaşımıza kesinlikle hiçbir talimat yoktur. Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır. Nitekim İmamoğlu'nun özel eşyaları ve ailenin özel eşyaları taşınacağı için aile mahremiyetinin korunması adı altında cihazın uygun şekilde sökülüp ilgili birime teslim edilmesi konuşulmuştur. Herhangi bir bilgi, belge saklama ve yok etme gibi bir gaye kesinlikle yoktur ve kabul edilemez. Davut bey ile konuşmamızdan sonra cihazı ne zaman söktüğünü ve İSPAK'dan gelen görevlilere teslim ettiğini sormadım bile. Teknik konulardan çok anlamam, cihazların neden kullanılmaz halde olduğu hakkında ve tahrip edilmesi hakkında hiçbir bilgim yoktur" dedi.

"Kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir"

Şüpheli Mustafa A.'ya, söz konusu toplantı salonu katındaki kameralara bant çekerek karartma yapmasının sebebi soruldu. Yanıt olarak, "Kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha önce başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin alakasız basına servis edilmesinden dolayı bizler de başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı sonucu mahremiyeti sağlamak adı altında sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Koruma Müdürü İfadesini Açıkladı - Son Dakika

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