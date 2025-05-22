İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Taner Çetin'in Rüşvet Aldığı Belirlendi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının detayları sevk yazısında ortaya çıktı

Sevk yazısında Taner Çetin'in 20 eylemden sorumlu olduğu ve 'rüşvet' aldığının belirlendiği kaydedildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, şüpheli İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in 20 eylemden sorumlu olduğu ve 'rüşvet' aldığının belirlendiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Detaylar sevk yazısında ortaya çıktı

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, şüpheli Taner Çetin'in 2015 yılında Avcılar Belediye'sinden ayrılarak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmaya başladığı, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu 2019 yılında da bu kez İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na görevlendirildiği anlatıldı.

20 eylemden sorumlu olduğu ve 'rüşvet' aldığının belirlendiği kaydedildi

Sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in incelenen HTS kayıtlarına göre Murat Ongun'a bağlı hareket ettiğinin tespit edildiği, MASAK verileri ve ihale evraklarında yapılan incelemelerde 17 ihalede harcama yetkilisi olarak görev aldığı, diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğu, hesap hareketlerinin incelenmesi ve dosyada etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin de ifadesinde söylemesiyle 'rüşvet' aldığı, örgüt çatısı altında hem kendi kişisel menfaati hem de örgüt sisteminin devamlılığı için maddi menfaat teminleri yaptığı aktarıldı.