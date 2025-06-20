İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

20.06.2025 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa ve Murat Keleş hakkındaki detaylar ortaya çıktı. Murat Keleş'in iş adamlarından aldığı rüşvetleri Fatih Keleş'e teslim ettiği, Mustafa Keleş'in ise babasına rüşvet vermek için daire aldığı iddia ediliyor.

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Mustafa ve Murat Keleş hakkındaki detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Keleş ve Murat Keleş hakkındaki Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, Murat Keleş'in birçok iş adamından alınan rüşvet paralarını alıp Fatih Keleş'e teslim ettiği, Mustafa Keleş'in ise babası Fatih Keleş'e rüşvet olarak verilen daireyi üzerine alarak rüşvete iştirak eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş hakkındaki detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Murat Keleş'in birçok iş adamından alınan rüşvet paralarını teslim alarak Fatih Keleş'e teslim ettiği ve bir kısmını ise Adem Soytekin'in şirketlerine götürdüğü belirtildi.

Sevk yazısında, soruşturma çerçevesinde daha önce ifade veren şüpheliler Serpil Altıntaş, Ahmet Sari ve Ali Nuhoğlu'nun ifadelerinde şüpheli Murat Keleş'e rüşvet veya irtikap paralarını teslim ettiklerini söyledikleri anlatıldı. Sevk yazısında, Altıntaş'a teslim edilen paraların Adem Soytekin'in üzerinde bulunan şirketlerin içerisinde aktarıldığı, banka hesap hareketleri ile Soytekin'in ifadelerine bakıldığında da bu hususun doğrulandığı belirtilirken, şüpheli Murat Keleş'in örgüt faaliyetleri kapsamında gizliliğe riayet ederek Fatih Keleş'in farklı ofislerinde bir çok iş adamından alınan rüşvet paralarını teslim alarak Fatih Keleş'e teslim ettiği ve bir kısmını ise Adem Soytekin'in şirketlerine götürdüğü kaydedildi.

Fatih Keleş'e rüşvet olarak verilen dairenin oğlu Mustafa Keleş'in üzerine olduğu ve rüşvete iştirak ettiği öne sürüldü

Yazıda şüpheli Mustafa Keleş'in ise üzerine alınan daireden babası Fatih Keleş'in sonradan haberdar olduğunu söylese de bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, Mustafa Keleş'in üzerine olan dairenin parasının firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu tarafından kendisine verilerek alındığını ikrar ettiği, dairenin ise Fatih Keleş'e rüşvet olarak verildiği ve bu haliyle Mustafa Keleş'in rüşvete iştirak eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan iki şüphelinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Mustafa Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisinin patronu olduğunu belirterek, "Bana, içinde kiracısı olan bir daireyi üzerime alırsam kiracıyı daha kolay tahliye edebileceğimi söyledi, ben de kabul ettim. Herhangi bir para vermedim, Gülibrahimoğlu 5 milyon civarında parayı bana nakit olarak verdi. Ben de parayı kendi hesabıma yatırarak 2 şahıs adına bankadan havale yaptım. Ben babamla çalışmadım, ayrıca babamın çalıştığım şirkete 125 milyon lira para gönderdiği hususunda bir bilgim yoktur" diye konuştu.

Şüpheli Murat Keleş ise ifadesinde İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de tercüman olarak çalıştığını belirterek, "Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Ben kimseden para almadım, Ekrem İmamoğlu ve İBB dosyasında adı geçen diğer şahıslarla herhangi bir bağlantım yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mustafa Keleş, Fatih Keleş, Murat Keleş, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
23:03
Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen arazide arama
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
22:19
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 07:22:07. #7.13#
SON DAKİKA: İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.