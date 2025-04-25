İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı

İbrahim Tatlıses\'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin henüz 1 yaşındaki ikiz bebekleri, doğuştan gelen gözyaşı kanalı tıkanıklığı nedeniyle operasyon geçirdi. Süreci şeffaf bir şekilde paylaşan anne Şefkatli, yaşadıkları zorluğu ve iyileşme umutlarını takipçileriyle paylaştı. ''Her zaman iyisini düşünüyorum, geçti bitti'' dedi.

25.04.2025 13:51
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Şarkıcı İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini vermişti. Çiftin henüz 1 yaşındaki bebekleri, doğuştan gelen bir göz rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı

İkizlerin annesi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hem çocuklarının sağlık durumunu hem de sürecin detaylarını takipçileriyle paylaştı. "Biz eve geldik bu arada. Biraz huzursuzluk, biraz şişlik dışında bence iyiyiz" diyen Şefkatli, iyileşme sürecinin başladığını duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı

Anne Şefkatli, gözle görülmeyen ancak çocukların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen rahatsızlığın detaylarını da paylaştı. İkizlerin doğuştan gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu belirten Şefkatli, süreci şöyle özetledi: Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum bir çoğu bizim sonradan kendiliğinden açıldı. Yaptırmayın işlemi dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada kalıcı olabilir deniyor... Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. İçimiz rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan, bazen tekrar kapanma ihtimali de oluyormuş şimdi ilaçlarımızı kullanıp birkaç gün daha masaja devam edip göreceğiz her zaman iyisini düşünüyorum, geçti bitti.

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Son Dakika 3.Sayfa İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • C. Mersin:
    Haber nerede ? Bize ne İdo'nun çocuklarından yada sana ne ? sana bana ona buna bir faydası mı var ? bize ekonomi haberleriyle gel 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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