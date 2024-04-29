İçişleri Bakanı: 1 Mayıs kutlamaları eylem ve propaganda sahası olmayacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 1 Mayıs kutlamaları eylem ve propaganda sahası olmayacak

İçişleri Bakanı: 1 Mayıs kutlamaları eylem ve propaganda sahası olmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının bir eylem ve propaganda sahası haline getirilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. İstanbul'da uygulanacak güvenlik tedbirlerini de duyuran Bakan Yerlikaya, Taksim Meydanı'nda hiçbir gösteri yürüyüşüne izin verilmeyeceğini belirtti.

29.04.2024 12:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının bir eylem ve propaganda sahası haline getirilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) konuşan Yerlikaya, 103 etkinliğe izin verildiğini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, şimdiye dek 55 ilimizde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır ve bunların tamamına izin verilmiştir" dedi.

"Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir"

Kutlama yapılacak yerlerin daha önceden belirlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bizim önceliğimiz, İstanbul'un huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir. İstanbul genelinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, valiliğimizce her yıl Ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl, bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular, hem de 'Taksim'de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa, kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi" diye konuştu.

"Terör örgütleri 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar"

Taksim Meydanı'nda hiçbir gösteri yürüyüşü yaptırılmayacağını belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki, sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz."

"İstanbul genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır"

İstanbul'da uygulanacak güvenlik önlemlerini de açıklayan Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla, 1 Mayıs'ta İstanbul'da, toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. Ayrıca; İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunulabileceklerdir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 1 Mayıs kutlamaları eylem ve propaganda sahası olmayacak - Son Dakika

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