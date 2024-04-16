İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını bildirdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Bayram tatilinde 75 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin lastiğini kesen bir şahıs ile onu durdurmaya çalışan bir kişi arasında çıkan kavgada, bıçak ve sopayla birbirine giren 2 şahıs yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
CHP'liler, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti ve basına açıklama yaptı. Protesto sırasında yaşanan arbede sonucunda bir kişi fenalaştı.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Huzur ve Güven Uygulaması sırasında durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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