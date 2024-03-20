İçişleri Bakanı: Bozdoğan-13 Operasyonunda 20 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen "Bozdoğan-13" operasyonunda teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır'da düzenlenen "Bozdoğan-13" operasyonlarında 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 103 tim, bin 417 jandarma personelinin katılımı ile yapıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 155 milimetre top mühimmatı, 105 milimetre havan mühimmatı, 20 adet roketatar sevk fişeği ve 13'ü Anti-Tank mühimmatı olmak üzere 33 RPG mühimmatı, 12 bin 107 adet 7.63 çapta mermi, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mayın, 11 adet EYP, taarruz tipi el bombası, 2 adet radyo ve dron kontrolcüsü, 2 adet el telsizi, 4 adet ateşleyici kumanda, 88 adet elektronik devre, 108 adet fünye, 14 adet lazer noktalayıcı, 3 kilo 250 gram amonyum nitrat ve C4 plastik patlayıcı, 57 adet tüp, 3 adet akü, 15 adet pil bloğu, 137 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı. - ANKARA