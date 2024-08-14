İçişleri Bakanı: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Kırmızı kategoride aranan terörist Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çomak'ın, 29 şehit verilen 16 eylemin talimatını verdiği ve bizzat katıldığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, teröristlerin etkisiz hale getirilene kadar mücadeleye devam edileceğini söyledi.

14.08.2024 19:34
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-7" operasyonunda Kırmızı kategoride yer alan Bervar kod adlı Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Şehit verdiğimiz 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve Kırmızı kategoride aranan sözde 'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu' Bervar kod adlı Seyran Çomak bölücü terör örgütü mensubu teröristin, Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-7" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı kategoride yer alan Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin; 28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği, 72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığını belirtti. Yerlikaya, "2018 yılında sağ ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak'a yapılan DNA testi sonucu "GÜRZ-7" operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi" bilgisini de paylaştı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Teröristin talimatını verdiği ve bizzat katıldığı eylemler; 2016 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında konuşlu bulunan üs bölgesine saldırı sonucu 10 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisi yaralanması, 2017 yılında tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 Güvenlik Görevlisi yaralanması, 2017 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında üs bölgesine silahlı taciz olayına, 2018 yılında tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 sivil vatandaşın yaralanması, 2018 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 8 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2018 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 2018 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2019 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalı Hudut Hattında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 77 Güvenlik Görevlisinin yaralanması, 2020 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait servis aracına yapılan saldırı sonucu 2 gümrük muhafaza görevlisinin şehit edilmesi, 33 gümrük muhafaza görevlisinin ve 2 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2020 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2020 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2021 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 5 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2021 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2021 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında operasyon esnasında meydana gelen silahlı çatışma sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2021 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında operasyon esnasında meydana gelen silahlı çatışma sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve son olarak 2021 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında operasyon esnasında meydana gelen silahlı çatışma sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemleri olduğu tespit edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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