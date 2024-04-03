İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında firar olan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Mahzen-24" operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yurt dışında firar olan Barış Boyun'un yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda bulunan 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: 'Mahzen-24' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Beşiktaş'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binada çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından sabah saatlerinde bina görüntülendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında firar olan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir'de düzenlenen ''Mahzen-24'' operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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