İçişleri Bakanı: Mahzen-5 Operasyonlarında Üç Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-5 operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-5" operasyonlarında Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı üç ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında operasyonun ayrıntılarına da yer verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takipli faaliyet sonucunda 'tefecilik' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin mağdurlara faizle borç para verdikleri, mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri ve mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıklarının tespit edildiği kaydedildi.
Aydın Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise, online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura-fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ve yaklaşık 220 milyon lira sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.
Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 250 adet casus kamera, 14 milyon lira değerinde 22 adet mağdurlar adına yazılmış senet, 5 milyon lira tutarında bin 721 adet sahte fatura fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk lirası, döviz ve altına el konuldu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Mahzen-5 Operasyonlarında Üç Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda ise 83 Filistinli hayatını kaybetti, 142 Filistinli ise yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski damadıyla tartışan bir kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Güvenlik Değerlendirme Toplantısında, Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) gelen dilenen vatandaşlar ve sokakta çalışan, dilendirilen çocuklarla ilgili bilgiler verdi. Yılın ilk 2 ayında AÇM'ye 33 dilenci ihbarı yapıldı ve 58 dilenci yakalandı. Ayrıca, sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklarla ilgili 47 ihbar alındı ve 60 çocuk İl Kabul Merkezine teslim edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı veya çekme belgeli araçlar üzerinde 6 milyon 550 bin lira değerindeki 8 aracın change olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertilirken, operasyon kapsamında Aydın'da elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, casus kamera, sahte belge ve büyük miktarda para ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilde yaralanan 3 polis memurundan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında 'Kars'ın Huzuru' temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kars'ın güvenli bir ortamda yaşanması ve suç oranlarının azaltılması hedefi üzerinde duruldu. Vali Polat, yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Terör operasyonları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık gibi konular ele alındı ve yapılan denetimlerin sonuçları paylaşıldı.
ABD'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs durağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı. Bu olay, bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü saldırı oldu. Toplamda sekiz öğrencinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Cherelle L. Parker, güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?