İçişleri Bakanı: Mahzen-5 Operasyonlarında Üç Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-5 operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-5" operasyonlarında Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı üç ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında operasyonun ayrıntılarına da yer verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takipli faaliyet sonucunda 'tefecilik' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin mağdurlara faizle borç para verdikleri, mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri ve mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Aydın Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise, online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura-fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ve yaklaşık 220 milyon lira sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 250 adet casus kamera, 14 milyon lira değerinde 22 adet mağdurlar adına yazılmış senet, 5 milyon lira tutarında bin 721 adet sahte fatura fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk lirası, döviz ve altına el konuldu. - ANKARA