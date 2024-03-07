İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen "MAHZEN-4" operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mersin'de düzenlenen "MAHZEN-4" operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti. Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, 5 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konulduğunu kaydetti. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Mersin'de Süleler adlı suç örgütü çökertildi, 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hırsızın camideki yardım kutusundaki paraları çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şüpheli geçtiğimiz gün aynı camide yardım kutusundan yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin arkadan çarptığı odun yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet çöp konteynerine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın çatısında temizlik yaparken dengesini kaybeden 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uludağ Sarıalan'da kış uykusundan uyanan bir ayı, aç kalınca çöp konteynerlerine dadandı. Yemek arayışına çıkan ayı kovaları devirip yiyecek bulmaya çalıştı. Ayı, koruyucu köpekler tarafından rahatsız edilince ormanlık alana doğru kaçtı. O anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Mersin'de 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı.
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