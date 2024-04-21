İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-13" operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişlerini Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "Narkoçelik-13" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.
Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul'da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Narkoçelik-13 Operasyonunda 194 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 varil içerisinde uyuşturucu madde ile 4 adet kaçak silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şahıs tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı ve tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Denizli'de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, karşı şeride geçerek bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sultanbeyli'de sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil köprünün altındaki dereye uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'da demir bariyerlere çarpan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?