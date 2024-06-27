İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'NARKOÇELİK-24' Operasyonunda 911 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "13 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-24' operasyonlarında; 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 28'i tutuklandı. 17'sine adli kontrol kararı verildi. 5'inin işlemleri sürüyor." - ANKARA