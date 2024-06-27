İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'NARKOÇELİK-24' Operasyonunda 911 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'NARKOÇELİK-24' Operasyonunda 911 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 ilde gerçekleştirilen 'NARKOÇELİK-24' operasyonunda jandarma tarafından 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, 28 kişi tutuklandı, 17 kişiye adli kontrol kararı verildi ve 5 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

27.06.2024 08:13
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "13 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-24' operasyonlarında; 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 28'i tutuklandı. 17'sine adli kontrol kararı verildi. 5'inin işlemleri sürüyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'NARKOÇELİK-24' Operasyonunda 911 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'NARKOÇELİK-24' Operasyonunda 911 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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