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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'e kadar binlerce operasyon düzenlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'e kadar binlerce operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi ve binlerce şüpheli gözaltına alındı.

30.01.2024 - 09:00,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "1 Ocak-31 Aralık 2023 arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor" diyen Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında BTÖ'ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, bin 555'i tutuklandı, bin 683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik 6 bin 775 operasyon yapıldı. 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, bin 689'u tutuklandı, bin 677'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik bin 500 operasyon yapıldı. 2 bin 800'i gözaltına alınırken, 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik 358 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirildi. 737 şüpheli gözaltına alınırken, 97'si tutuklandı, 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin 8'i Kırmızı, 1'i Mavi, 2'si Yeşil, 16'sı Turuncu, 37'si Gri Kategoride olmak üzere toplam 64'ü sözde üst düzey teröristti. Ayrıca bu dönemde hamd olsun, 124'ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası bizimle. Biz milletimizin emrindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023\'e kadar binlerce operasyon düzenlendi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'e kadar binlerce operasyon düzenlendi - Son Dakika


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