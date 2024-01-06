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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ege Denizi'nde meydana gelen depremde saha taramaları başladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ege Denizi'nde meydana gelen depremde saha taramaları başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtilirken, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ege Denizi\'nde meydana gelen depremde saha taramaları başladı
06.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:37
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun". - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ege Denizi'nde meydana gelen depremde saha taramaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ege Denizi'nde meydana gelen depremde saha taramaları başladı - Son Dakika
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