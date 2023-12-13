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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da... - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yapılan "Kafes-19" Operasyonu'yla yakalandı"

13.12.2023 - 08:20,  Güncelleme: 08:22
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yapılan "Kafes-19" Operasyonu'yla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yapılan "Kafes-19" Operasyonu'yla yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Milletimizin bilmesini isterim ki; geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler'de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 Operasyonu'yla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten\'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul\'da...
Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da... - Son Dakika
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