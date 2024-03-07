İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mersin\'de Süleler adlı organize suç örgütü çökertildi

Fatih'te 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Fatih'in Şehremini Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, binanın yan duvarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.