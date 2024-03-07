İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Mersin'de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı" - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mersin'de Süleler adlı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.
Çorum'da bir akaryakıt istasyonunun eklenti kısmındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kazan dairesinde maddi hasar meydana geldi.
Fatih'in Şehremini Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, binanın yan duvarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 475 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 622 fişek, 4 kilo 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 36 bin 269 araç ve 1690 motosiklet kontrol edildi ve 79 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının kocası, haber alamadığı eşini uyandırmak için itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Balkondan içeriye giren koca, uyuyakalan eşini uyandırırken derin bir nefes aldı.
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