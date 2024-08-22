İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-33' Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-33' operasyonlarında; 1 ton 521 kg uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 63 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 46'sı tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA