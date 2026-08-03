31 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 33 Organizatör Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.