İçişleri Bakanlığı\'nın ardından BBP de Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP), Mabel Matiz'in Perperişan isimli şarkısı nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını kamuoyuna duyurdu.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı tartışma yarattı. Yoğun eleştiri alan şarkı nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başvurusu sonucunda şarkıya erişim engeli kararı getirilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı da şarkı için harekete geçmiş, bakanlık Matiz hakkında şarkısı nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denilmişti.

BİR SUÇ DUYURUSU DAHA

Matiz'in şarkısı tartışılmaya devam ederken, bir suç duyurusu haberi daha geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP), 'Perperişan' isimli şarkısı nedeniyle Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

BBP Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Samet Bağcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir. Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir.

GEREKÇE: MÜSTEHCENLİK

Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında 'müstehcenlik' suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir."