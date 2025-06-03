İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da - Son Dakika
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İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

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İddia olay! Trabzon\'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam\'da
03.06.2025 19:56
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İddia olay! Trabzon\'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam\'da
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Trabzon'da sağanak yağışlar sele neden olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yayla şenliğine katıldığı iddia edildi. Genç'in horon teptiği görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Trabzon'da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamadı.

SELİN VURDUĞU TRABZON'DA BELEDİYE BAŞKANI NEREDE?

Şehirde hayat durma noktasına gelirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sahada görünmemesi dikkat çekti. Genç'in nerede olduğu merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"AMSTERDAM'A GİTTİ" İDDİASI

Ahmet Metin Genç'in Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yayla şenliğine katıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Genç'in horon teptiği görüldü. Başkan Genç, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

KAYIP VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak bir daha dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı bölgede 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın arama çalışmaları ise sürüyor.

Ahmet Metin Genç, Amsterdam, Hollanda, Trabzon, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • ayşe onat:
    En azından saraylarda içki Partisi vermiyor vatandaşla birlikte horon tepiyor Siz de hemen bel altında vurmaya çalışıyorsunuz Ama yemezler 63 218 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Ekrem İmamoğlu na laf edenleri sahneye alalim 215 47 Yanıtla
  • onder geldi:
    son dakika Trabzon büyükşehir belediye başkanı hangi partiden açaba yazarmısın 153 13 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Ahhh bu olay olsaydı İBB'de Ekrem İMAMOĞLU kadar başınıza taş düşsün 92 41 Yanıtla
  • Mert kursun :
    son dakka rengi bile akp yandaş diyenler nerde birde ekremle fark şu biri hollandaya gitmiş sel olmış öbürü kayaga giderken deprem zedelere el sallayıp kayaga gitmiş bunu anlamacak kadarda davar degilsinizdir 41 81 Yanıtla
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