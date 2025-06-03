Trabzon'da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamadı.
Şehirde hayat durma noktasına gelirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sahada görünmemesi dikkat çekti. Genç'in nerede olduğu merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Ahmet Metin Genç'in Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yayla şenliğine katıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Genç'in horon teptiği görüldü. Başkan Genç, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak bir daha dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı bölgede 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın arama çalışmaları ise sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da - Son Dakika
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