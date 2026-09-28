İddiaya göre Gaziantep Araban'da kavşakta çarpışan araçlarda 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İddiaya göre Gaziantep Araban'da kavşakta çarpışan araçlarda 2'si ağır 5 kişi yaralandı

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İddiaya göre Gaziantep Araban\'da kavşakta çarpışan araçlarda 2\'si ağır 5 kişi yaralandı
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Gaziantep Araban'da iddiaya göre hafif ticari araç ile kamyonet kavşakta çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Araban Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Araban ilçesi kırsal Yolveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç ile 16 CPY 01 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet yan yatarken savrulan hafif ticari araç ise yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGaziantep3. SayfaOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: İddiaya göre Gaziantep Araban'da kavşakta çarpışan araçlarda 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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