İddiaya göre Gaziantep Nizip'te samanlıkta çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

İddiaya göre Gaziantep Nizip'te samanlıkta çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Yeniyazı Mahallesi'ndeki çiftlikte bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma çevrede tedbir aldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çiftlikteki samanlıkta yangın çıktı.
İddiaya göre, Nizip ilçesi kırsal Yeniyazı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İHA
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