İddiaya göre İstanbul Küçükçekmece\'de otomobil minibüse çarptı, 2 kadın hafif yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 KHJ 349 plakalı otomobil önündeki 34 M 51 30 plakalı minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda minibüste bulunan ve hafif yaralanan H.E. ve N.A. isimli iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.