İETT Otobüsü Gelinlikçiye Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İETT Otobüsü Gelinlikçiye Girdi

Geniş Video İzle

Bayrampaşa'da İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gelinlikçiye girdi.

24.09.2024 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan İETT otobüsünün gelinlikçiye girme anı kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarında bulunan bir gelin mağazasına girdiği an güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 18.20 sıralarında Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsünün şoförü direksiyon kontrolünü kaybedince yol kenarında park halindeki 34 BLA 163 plakalı araca çarpmıştı. Ardından kaldırımdaki koruma mantarlarını aşarak dört katlı binanın girişinde bulunan dükkana çarparak durabilmişti. Otobüsün kaldırıma çıkıp dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayrampaşa, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, trafik, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsü Gelinlikçiye Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:25 Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
09:57 Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 01:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: İETT Otobüsü Gelinlikçiye Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement