İETT Otobüsü Gelinlikçiye Girdi

Kontrolden çıkan İETT otobüsünün gelinlikçiye girme anı kamerada
İSTANBUL - Bayrampaşa'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarında bulunan bir gelin mağazasına girdiği an güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 18.20 sıralarında Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsünün şoförü direksiyon kontrolünü kaybedince yol kenarında park halindeki 34 BLA 163 plakalı araca çarpmıştı. Ardından kaldırımdaki koruma mantarlarını aşarak dört katlı binanın girişinde bulunan dükkana çarparak durabilmişti. Otobüsün kaldırıma çıkıp dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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