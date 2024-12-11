İETT Otobüsü Kağıthane'de Göçen Yola Düştü - Son Dakika
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İETT Otobüsü Kağıthane'de Göçen Yola Düştü

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki bir İETT otobüsü, yolun çökmesi sonucunda çukura düştü. Yolcular otobüsten inerek yürümeye devam ederken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye ekipleri otobüsü kurtarıp yolu onardı.

11.12.2024 22:53
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Kağıthane'de İETT otobüsü çöken yola düştü: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada yolun göçmesi sonucu oluşan çukura düştü. Aracın arka tekerleğinin çukura düşmesi sonucu araçtan inen yolcular yollarına yaya devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü yolun çökmesi sonucu arka lastiğiyle çukura düştü. Otobüs şoförünün uzun uğraşlarına rağmen araç çukurdan çıkarılamadı. Otobüste bulunan yolcular, araçtan inerek yollarına yaya olarak devam etti. Olay yerine gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle otobüsü düştüğü yerden kurtardı. Çöken yol, belediye ekipleri tarafından mıcır serilerek onarıldı ve kısa süre sonra yeniden trafiğe açıldı. Olay nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

O anlar güvenlik kamarasında

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, otobüsün yoldan geçerken tekerinin çukura düşmesiyle durduğu görülüyor. Ayrıca, yolcuların otobüsten inip yürüdükleri de kameraya yansıyor.

"İnsanlar burada mağdur kaldı"

Olayı gören Balıkçı İbrahim Öz, "Dün gece elektrik arızalarından dolayı bir çalışma oldu burada. Sabah 5 gibi de yolu doldurdular. Araçlar da zor geçiyordu. Bir otobüs de battı burada. Bütün insanlar burada mağdur kaldı ve 1 buçuk saat trafik oldu. Gelen ekipleri çekiciyle otobüsü çektiler. Ama bu hiç sağlıklı değil. 6 ayda 3 sefer kazıldı burası bir tehlike arz ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsü Kağıthane'de Göçen Yola Düştü - Son Dakika

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