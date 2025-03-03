İftar Hazırlığı Sırasında Yangın Paniği

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İftar hazırlığı yaparken yangın paniği yaşadılar

Üç katlı evin çatısı iftar saati öncesi alev alev yandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen ev yangınında 3 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu. Çıkan yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında evin çatısının tamamı yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Dereli Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Recep T.'ye ait olduğu öğrenilen 3 katlı evin çatı katında iddialara göre kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen alevler, çatının tamamını sardı. Ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye araçları ile jandarma sevk edildi. Yangının çıktığı alanın dar olmasından dolayı araçlar binaya yaklaşamayınca, hortumlar uzatılarak yangına müdahale edildi. İftar saatine yakın çıkan yangın sonrasında itfaiye ekiplerince alevler uzun süren çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

Meydana gelen olayda can kaybı olmazken, çatının tamamı çıkan yangınla birlikte küle döndü. Jandarma yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.