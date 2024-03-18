İftara yetişmek isterken canından oldu: İki araç kafa kafaya çarpıştı, 1 ölü 3 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İftara yetişmek isterken canından oldu
GAZİANTEP - Gaziantep Yeşilvadi yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Kaza dün Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda iftar saatinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftara yetişmek üzere aracıyla yola çıkan 28 yaşındaki İsmail Uygun, Yeşilvadi yolunda ilerlerlerken aynı yol üzerinde plakası belirlenemeyen diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araçta bulunan 3 kişi yaralanırken diğer araç sürücüsü 28 yaşındaki İsmail Uygun ise ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki İsmail Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Uygun'un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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