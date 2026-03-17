Polisten kaçarken belediye çalışanını çarpan belediye başkanının oğlu tutuklandı - Son Dakika
17.03.2026 00:06  Güncelleme: 00:08
Iğdır'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve alkollü olduğu belirlenen Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu Şiyar Güneş, bir belediye çalışanına çarparak ağır yaraladı. Tutuklanan Güneş'e 640 bin lira para cezası kesildi.

Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken bir belediye çalışanına çarpıp ağır yaralayan ve 2,09 promil alkollü olduğu belirlenen Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü Şiyar Güneş, İrfan Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında kaçtı. Takip esnasında sürücünün aracı, karşı yönden gelen bir motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve Iğdır Belediyesi çalışanı Yusuf Öztürk (55) yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Şiyar Güneş'in 2,09 promil alkollü olduğu ve DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlendi. Sürücüye 640 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 5 yıl içinde üçüncü kez el konuldu. Adliyeye sevk edilen Şiyar Güneş, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken belediye çalışanını çarpan belediye başkanının oğlu tutuklandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
