Iğdır Belediyesi Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim Yaptı

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Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirdeki ana arterler ve ara sokaklarda kaldırımları işgal edenlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Iğdır'da artan kaldırım işgallerine karşı Iğdır Belediyesi kolları sıvadı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçebilmek için Zabıta ekipleri vatandaşların geçişini engelleyen alanlarda çalışma başlattı. Bu çerçevede kaldırımı işgal edenlere belediye mevzuatına aykırı olduğunu ve bu kanunlara riayet edilmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38.maddesine istinaden idari işlem yapılacağı bildirildi. - IĞDIR