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Iğdır'da bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Avukat İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın çıkan olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sırasında dairenin boş olduğu öğrenildi. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - IĞDIR