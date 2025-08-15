Iğdır\'da Düzensiz Göç Operasyonu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 1 kişi ile Azerbaycan uyruklu 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların ülkeye giriş güzergahları ve bağlantılı kişi veya grupların tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi. - IĞDIR