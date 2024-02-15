Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde yapılan ehliyet sınavında kopya çeken ve bunlara yardımcı olanlarla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sınava girenler ile dışarıda bekleyen şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 3 cep telefonu, 1 kulak içi mikrofon, 1 kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, sim kart ve piller ele geçirdi. Kopya düzeneği ile ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Iğdır'da Ehliyet Sınavında Kopya Çeken 3 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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