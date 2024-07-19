Iğdır'da Elektrik Trafo Yangını: Mahalle Gece Boyunca Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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Iğdır'da Elektrik Trafo Yangını: Mahalle Gece Boyunca Elektriksiz Kaldı

Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait bir elektrik trafosunda çıkan yangın sonucunda Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi gece boyunca elektriksiz kaldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, trafonun tamamen yanması sonucunda mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Mahalle sakinleri, dondurucudaki ürünlerin bozulması ve yaşlıların sıkıntı yaşaması gibi sorunlarla karşılaştı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ederken, geçici aydınlatma sağlanması için beklemeye devam edildi.

19.07.2024 10:52
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Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait bir elektrik trafosunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini gece boyunca karanlıkta bıraktı. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında trafonun tamamen yanması sonucunda mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Olay, gece saatlerinde Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı Aras Elektriğe ait elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangını gören mahalleli hemen itfaiye ve Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Trafonun tamamen yanması sonucunda mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Mahallede hizmet veren marketler havaların sıcak olmasından dolayı dondurucudaki ürünlerin bozulacağını belirterek duruma tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinleri ise havaların sıcak olmasından dolayı vantilatör çalıştırmadıkları için evlerindeki yaşlıların sıkıntı yaşayacağını belirttiler. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı incelemeler devam ederken, mahalle sakinleri geçici çözümlerle aydınlatma sağlanması için gece boyunca sabırla beklemeye devam etti. Geçen haftalarda da Yaycı köyü civarında tarla içinde bir elektrik trafosunda yangın çıkmıştı. Yangın çıkan yerdeki ekili buğday ve arpa tarlaların biçilmesi muhtemel faciayı önlemişti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Elektrik Trafo Yangını: Mahalle Gece Boyunca Elektriksiz Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Elektrik Trafo Yangını: Mahalle Gece Boyunca Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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