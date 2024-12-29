Iğdır\'da Güvenlik Denetimleri

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Iğdır'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması kapsamında, çeşitli noktalarda geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında; 30 ekip ve 179 personel görev aldı. Toplamda bin 682 şahıs ve 100 araç sorgulanırken 13 park-bahçe ve 89 işyeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda,1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.10 şahsa yoklama kaçağı tebliği yapıldı.1 şahsa vize ihlalinden dolayı idari işlem uygulanarak, geri gönderme merkezine teslim edildi. Ayrıca, 4 araca 5 bin 208 TL cezai işlem uygulandı. - IĞDIR