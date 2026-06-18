Iğdır'da Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

Iğdır\'da Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi
18.06.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'a sefer yapan otobüslerde yapılan aramalarda 1.359 paket kaçak sigara ve alkollü içecek bulundu.

Iğdır'da İstanbul'a sefer yapan iki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bin 359 paket kaçak sigara, 52 şişe kaçak alkol ve 28 paket kaçak çay ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan iki farklı firmaya ait yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, sebze yüklü kolilerin içerisine gizlenmiş halde toplam bin 359 paket gümrük kaçağı sigara, 52 şişe gümrük kaçağı alkol ve 28 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.A., M.R., E.H. ve M.M. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, İstanbul, Iğdır, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:45
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:34
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:06:58. #7.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.