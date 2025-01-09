Iğdır'da KADES ile Kadına Şiddetle Mücadele - Son Dakika
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Iğdır'da KADES ile Kadına Şiddetle Mücadele

Iğdır\'da KADES ile Kadına Şiddetle Mücadele

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, 2024'te KADES ile şiddet ihbarlarını artırarak kadınları koruyor.

09.01.2025 14:22
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü 2024 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının ulaştığı kadın sayısı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü 2024 Yılında kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından 2024 yılı içerisinde; KADES uygulaması konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 4 bin 538 kişiye ulaşılarak 2 bin 670 kişinin KADES uygulamasını telefonuna indirmesi ve uygulamayı kullanan kişi sayısının 6 bin 614 kişiye yükselmesi sağlandı.

Kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) üzerinden 2024 yılı içerisinde; 712 ihbar yapıldığını paylaşan İl Emniyet Müdürlüğü, ihbarların tamamına en kısa süre içerisinde müdahale edildiğini ve şiddete maruz kalmış veya kalabilme ihtimali olan kadınların güvenliğini sağlamak amacıyla toplam 945 kişiye yönelik önleyici tedbir kapsamında uzaklaştırma kararı verildiğini, 110 kişiye ise koruyucu tedbir kararı uygulandığını aktardı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da KADES ile Kadına Şiddetle Mücadele - Son Dakika

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