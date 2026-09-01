Iğdır'da kart kötüye kullanımı ve aklama operasyonunda 6 gözaltı, 5 tutuklama
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda kart, telefon ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Iğdır'da banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 19 banka ve kredi kartı, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 flash bellek, 1 av tüfeği, 8 mermi, 1 satır, 1 pürmüz başlığı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır'da kart kötüye kullanımı ve aklama operasyonunda 6 gözaltı, 5 tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?