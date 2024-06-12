Iğdır'da Ot Yüklü Traktörün Tehlikeli Yolculuğu

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Iğdır'da ot yüklü traktörün, trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde seyrettiği anlar, kamera tarafından kaydedildi.

Iğdır'da ot biçme sezonunun başlaması ile birlikte tarladaki otları taşıma süreci de başladı. Her yıl tekrarlanan tehlikeli ot taşıma süreci bu yıl da devam ediyor. Iğdır'ın Yaycı köyünde ana yolda ilerleyen bir traktörün römorkunun, içinde bulunan ot balyalarından dolayı sağa sola savrulması kameraya yansıdı. Görüntülerde, traktörün kontrolden çıkmış gibi göründüğü aynı zamanda yükten dolayı manevralar yaparak trafikteki ilerlediği görülüyor. Ot yüklü traktör trafikteki vatandaşların uyarılarına rağmen tehlikeli yolculuğuna devam etti. - IĞDIR