Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Iğdır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kubar denilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Iğdır Merkez bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheliye yönelik olarak, belirlenen bir ikametgah adresinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 1050 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR