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Aras Elektrik, ülke genelindeki enerji dağıtım ve aydınlatma projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Iğdır ilinde yaptığı önemli yatırımlarla şehre aydınlık bir yüz kazandırdı. Yıllık aydınlatma projeleri ve altyapı iyileştirmeleriyle Iğdır, artık geceleri de ışıl ışıl parlıyor.

Iğdır, Geceyi Gündüze Dönüştürüyor

Aras Elektrik, Iğdır'da gerçekleştirdiği aydınlatma projeleriyle şehir genelinde büyük bir dönüşüm sağladı. Yenilenen sokak aydınlatmaları ve yapılan iyileştirmeler, şehri daha güvenli ve modern bir hale getirdi. Bu projeler, aynı zamanda enerji verimliliği açısından da önemli bir adım olup, sürdürülebilir enerji kullanımı ile Iğdır'ın geleceği için değerli bir yatırım sağlamış oldu.

Iğdır İl Koordinatörü Özkan Kılıç: "Iğdır'ın her köşesine yaptığımız aydınlatma yatırımlarıyla, şehrimiz hem gece hem de gündüz daha güvenli ve estetik bir görünüm kazandı. Bu sadece görsel anlamda değil, aynı zamanda şehrin ekonomik ve sosyal hayatına da büyük katkıda bulundu. Kentte halkımızın güvenliğini artırarak, gece yürüyüş yapanlardan araç sürücülerine kadar herkesin kendini daha huzurlu hissetmesine olanak tanıyoruz. Önemli güzergahların aydınlatma kalitesini yukarı taşıyarak modern şehir inşası için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Iğdır'ı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için attığımız her adım, halkımızın hayat kalitesini artırmaya yönelik önemli bir yatırım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizdeki şebeke altyapısını güçlendirmek ve müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Aras Elektrik, bu yatırımlarla Iğdır halkına daha kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği sunmaya devam edecek. Şirket, bölgedeki altyapı iyileştirmelerini ve yeni projeleri hayata geçirmeye kararlı olarak, Iğdır'ı örnek bir şehir haline getirmeye devam edecek. - ERZURUM