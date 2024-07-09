Iğdır Valisi Ercan Turan, işten çıkarılan işçileri ziyaret etti

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Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan ve belediye binası önünde toplanan 204 işçiyi ziyaret ederek, "Haklı davanızda yalnız değilsiniz" dedi.

Iğdır Belediyesi geçen Cuma günü Vali Ercan Turan'ın kayyum döneminde mülakatsız ve sınavsız aldığı 204 işçiyi işten çıkarmış ve bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapıldığı iddia edilerek, "Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine, bizim emeğe verdiğimiz değer, kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kurumumuzun durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 5 Temmuz'dan itibaren son verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan 204 işçi, belediye binası önünde direnişe geçti. İki gündür gece geç saatlere kadar bekleyişlerini sürdüren işçiler, dün gece Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından ziyaret edildi. Vali Ercan Turan, Sendika Başkanı Himmet Bozan ile birlikte işçilerle görüşerek, bu haklı davalarında yanlarında olduklarını ifade etti. Vali Turan, işçilerin sorunlarını dinledikten sonra kısa ziyaretinin ardından ayrıldı. Ziyarette Vali Ercan Turan, görüntü alınmasını istemedi. İşçiler, işe geri dönene kadar her gün belediye önünde eylem yapacaklarını belirttiler. - IĞDIR